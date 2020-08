Manchester City aurait transmis une première offre pour Kalidou Koulibaly

Devenu une véritable référence à son poste en Europe, Kalidou Koulibaly pourrait quitter le Napoli cet été. Ainsi, l'international sénégalais attise les convoitises sur le marché des transferts et plaît particulièrement en Premier League où plusieurs écuries seraient intéressées par ses services. L'une d'entre elles aurait même déjà formulé une offre.

En effet, d'après les informations de Tancredi Palmeri, journaliste pour beIN Sport et CNN, Manchester City aurait fait une offre de 63 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ancien joueur du KRC Genk. Reste désormais à savoir si cette proposition sera suffisante pour convaincre la direction du club italien de laisser filer son joueur...

Manchester City have offered 63m€ for Koulibaly.



Napoli open to sell, expecting to hold only for few millions more



(but wouldn’t make more sense at this point to bid for Upamecano?)