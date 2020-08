Domenech fait du Domenech et critique Guardiola

L'ancien sélectionneur des Bleus est en forme cette semaine et semble critiquer fortement les méthodes tactiques des entraîneurs étrangers.

Raymond Domenech est en forme ces derniers jours ... Après avoir critiqué sèchement les méthodes des entraîneurs italiens en Ligue des Champions (Sarri après l'élimination de la Juve et Gasperini après la défaite de l'Atalanta face au PSG), l'ancien sélectionneur des Bleus s'est attaqué à Pep Guardiola.

Manchester City a vécu une soirée difficile ce samedi après la défaite face à Lyon 1-3 et l'élimination en Ligue des Champions. Une élimination que Domenech s'est fait un plaisir de commenter sur Twitter : "On livre Sterling à la vindicte populaire mais le vrai responsable du Brexit footballistique de M.City est bien la légende Pep him self. Après celle du sens tactique des Italiens, c’est cette notion floue de la beauté du jeu qui chavire devant la réalité".

Domenech remet en cause les décisions tactiques du coach espagnol contre Lyon, ce qui n'a pas manqué de susciter à nouveau de nombreuses réactions.