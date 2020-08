Hugo Vidémont, de Tubize à l'Europe et la lutte pour le titre

Il y a un an, Hugo Vidémont quittait l'AFC Tubize et la D1B pour la Lituanie et le Zalgiris Vilnius. Un club méconnu, mais où il joue le titre et avec lequel il jouera l'Europe dans une dizaine de jours.

Hugo Vidémont (27 ans) nous avait à l'époque expliqué sa signature en Lituanie par une motivation claire : celle de jouer l'Europe avec le Zalgiris Vilinus, le plus grand du pays. Dans un championnat qui se dispute de mars à novembre, l'ailier de l'AFC Tubize était arrivé alors qu'il restait quelques mois de compétition. "C'était l'idéal pour préparer ma deuxième saison, mais pas forcément pour m'intégrer dès mon arrivée", reconnaît le Marseillais. "Je n'avais plus joué depuis 3-4 mois, je manquais de rythme. Mais le club le savait en me transférant et m'a laissé 3 semaines-un mois pour me préparer".

La Zalgiris Vilnius est actuellement 2e du championnat. "Vous m'auriez demandé il y a 3 jours comment ça se passait, je vous aurais dit plutôt bien, mais là, on vient de perdre face à Suduva, notre rival (et champion en titre, nda), qui est premier et a désormais trois points d'avance", regrette Vidémont. Le format particulier du championnat lituanien, à 6 équipes et avec énormément de confrontations directes, permet cependant d'espérer : l'ancien de Tubize espère bien pouvoir remporter son premier titre.

Lutter pour le titre, le Français ne l'a pas fait souvent dans sa carrière. "Jamais de manière aussi évidente. Au Wisla Cracovie, le mot d'ordre était qu'on jouerait le titre, mais on termine top 8. Ici, c'est clairement l'objectif et une nécessité. Je préfère ça à jouer le maintien dans un championnat plus relevé", affirme-t-il. "Je n'ai pas encore eu la chance de le vivre mais je suis persuadé qu'il n'y a rien de mieux, de plus fort que remporter un titre. Je croise les doigts pour le vivre cette année".

Même sans être sacré champion de Lituanie en 2019, le Zalgiris jouera les préliminaires de l'Europa League dans une dizaine de jours : ce sera le 27 août face à Paide, club d'Estonie. Un match en une manche, mais qui se disputera à Vilnius. "Nous serons favoris et devrons donc faire le job. Je me languis vraiment de ces débuts européens et j'espère qu'on ira le plus loin possible". Avec l'espoir d'affronter un adversaire plus relevé par la suite ? "Il y a deux visions des choses : oui, si on titre un grand nom, ce sera un match de gala, tant mieux. Mais l'objectif du club, c'est quand même d'aller loin, donc si on tire un nom accessible, ça me va aussi (sourire)". Avec les poules au bout du chemin ? "Ah ça, ce serait le rêve. Mais on va d'abord essayer de gagner ce match-là. J'ai hâte d'y être", conclut Hugo Vidémont.