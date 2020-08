Europa League : Romelu Lukaku titulaire !

Les Nerazzurri vont devoir sortir une grosse perf' pour venir à bout du Shakhtar et sa colonie brésilienne, un adversaire coriace capable de poser beaucoup de problèmes. Les deux formations restent sur une dizaine de rencontres sans défaite, ce qui promet un beau duel.

Pour l'occasion, Antonio Conte et l'Inter seront privés d'Alexis Sanchez (blessé) mais Big Rom sera bien présent à son poste aux côtés de son complice Lautaro Martínez.

Les compos

INTER : Handanovic, Godin, De Vrij, Bastoni, D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, LUKAKU, Lautaro

SHAKHTAR : Pyatov, Kryvtsov, Khocholava, Stepanenko, Taison, Marcos, Moraes, Marlos, Patrick, Matviienko, Dodo

