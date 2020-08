La Roma ne lâche pas Chris Smalling

Chris Smalling et la Roma sont prêts à poursuivre leur aventure commune, mais il faut encore convaincre Manchester United.

Prêté par Manchester United la saison dernière, Chris Smalling a séduit à Rome. Il a disputé 30 rencontres et inscrit trois buts en Serie A, mais aussi participé au parcours européen des Romains qui se sont arrêtés en huitième de finale de l'Europa League, éliminés par le FC Séville après avoir dompté la Gantoise au tour précédent.

Mais le prêt s'est terminé fin juillet et le défenseur anglais est censé retourner à Manchester United. À moins que les deux clubs ne trouvent un accord? Les exigences de Manchester United (un peu plus de 30 millions d'euros) sont au-dessus de ce qu'est prête à investir la Roma, mais le club italien n'a pas l'intention de lâcher l'affaire, selon Sky Sports, et continue à négocier avec les Red Devils.