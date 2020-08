Julian Nagelsmann beau joueur: "Le PSG était meilleur que nous....et que l'Atlético"

Le jeune entraîneur de Leipzig analyse la défaite de son équipe. Il reconnaissait la supériorité des Parisiens et est heureux de ne pas avoir vu sombrer son équipe.

Julian Negelsmann, le jeune entraîneur de Leipzig, a caressé le rêve de participer à une finale européenne mais les Allemands sont tombés sur un PSG assez costaud. Il le reconnaissait au micro de RMC Sports: "Le PSG était meilleur que nous et c'est quelque chose que nous devons accepter. Au début, nous avons pris un but sur coup d'arrêt et ensuite nous avons perdu le contrôle. Nous avons perdu beaucoup de ballons dans notre propre moitié de terrain."

Le coach a essayé de changer le destin de la rencontre avec deux changements à la pause mais cela n'a rien changé: "En seconde période, alors que nous étions en train de nous améliorer, nous avons concédé le troisième but. Ensuite, c'était une question de caractère, le match était réglé mais il s’agissait de ne pas de sombrer et je pense que nous avons plutôt bien fait."

Negelsmann ne regrettait finalement pas grand chose: "Pour s’imposer à ce niveau, beaucoup de choses doivent marcher. Nous l’avons fait contre l’Atlético de Madrid mais pas contre le PSG, même s’il faut accepter que les Français aient été bien supérieurs à l’Atlético."