Quand Bernard Tapie pousse un coup de gueule et lance un appel aux supporters parisiens et marseillais

Avant la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich dimanche qui aura lieu ce dimanche soir, l'ancien président de l'Olympique de Marseille a apporté son soutien au club de la capitale.

Bernard Tapie a poussé un coup de gueule concernant les tensions entre les supporters marseillais et parisiens. "Quand on me demande si je préfère qu’un club français ou qu’un club allemand gagne la Ligue des champions, ce serait ridicule de penser que je puisse préférer que ce soit un club étranger qui s’impose", a lancé l'ancien président de l'OM auprès de La Provence en parlant du PSG. "Eux ou un autre. Cela n’enlèvera pas notre victoire."

"Y en a marre ! Ça ne peut plus durer, on ne peut plus vivre dans cette haine. Quand je vois ces bagarres, ces tensions, j'ai envie de dire aux supporters parisiens : soyez gentils, avant de frimer, gagnez la coupe d'Europe, mais sans provocations. Quant aux Marseillais, soyez fiers de ce que vous avez gagné. En plus vous avez un slogan que personne ne pourra jamais vous retirer, c’est A jamais les premiers! Mais, de grâce, ne tombez pas dans la bêtise et la haine. Ce n'est pas digne de l'esprit marseillais", a conclu Tapie.