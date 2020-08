Officiel: Daam Foulon quitte Waasland-Beveren pour la Serie A

Son transfert était annoncé depuis plusieurs semaines, il a été confirmé ce lundi.

Un nouveau défi de taille pour Daam Foulon. Le jeune latéral gauche s'est engagé ce lundi avec Benevento, tout juste promu en Serie A, où il a signé un contrat de trois ans. Un transfert qui rapportera approximativement 500.000 euros à Waasland-Beveren.

Passé par les centres de formation du Llierse, puis d'Anderlecht, Daam Foulon avait rejoint Waasland-Beveren, où il a entamé sa carrière professionnelle, en 2018. Il quitte le Pays de Waes deux ans et demi plus tard, après avoir disputé 47 rencontres et distillé 9 assists sous le maillot waeslandien.