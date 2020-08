La Liga s'en mêle : Messi doit payer sa clause libératoire s'il veut partir !

Lionel Messi et ses représentants estimaient que l'Argentin devait pouvoir quitter gratuitement le FC Barcelone, conformément à une clause dont le club affirme de son côté qu'elle a expiré en juin. La Liga s'en est mêlée, prenant fait et cause pour le Barça.

La clause libératoire de Lionel Messi est de 700 millions d'euros, un montant impayable qui ne devait, d'après le sextuple Ballon d'Or et ses représentants, pas être pris en compte. Une clause permettrait en effet à Messi de quitter le FC Barcelone gratuitement, ce que le joueur réclame ; le Barça, de son côté, affirme que la clause en question a expiré en juin et que la clause libératoire est toujours active. Qui a tort, qui a raison ? La chose risque de se jouer devant les tribunaux ... mais la Liga, de son côté, a pris position : "La Liga tient à préciser que ce contrat est toujours en vigueur aujourd'hui et qu'elle ne procédera pas à la résiliation de la licence du joueur en vue d'un transfert tant que celui-ci n'aura pas payé le montant de sa clause libératoire", lit-on dans un communiqué officiel. Messi, sous contrat jusqu'en juin 2021, est donc toujours lié au Barça aux yeux de la ligue espagnole. La situation se complique-t-elle en vue d'un départ ?