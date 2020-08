Marseille, entre doute et espoir

Avec une semaine de retard, l'Olympique de Marseille débute sa saison de Ligue 1. Dans l'inconnu, mais avec l'espoir d'enchaîner avec une deuxième saison européenne.

L’affiche du dimanche soir en Ligue 1 oppose Brest à l’Olympique de Marseille. Promus l’an passé, les Bretons ont réalisé une saison honorable, terminée à la 14e place avec 11 points d’avance sur la zone de relégation. L’objectif du club pour ce nouvel exercice est évidemment le maintien. Pour atteindre ce but, Brest a recruté Herelle de Nice et Honorat de Saint-Etienne. Lors de la 1re journée puisque Brest a été balayé à Nîmes (4-0). Dall’Oglio a du pain sur la planche avant la venue de l’OM.

En face, Marseille n’a pas repris le week-end passé. Le club phocéen a connu plusieurs cas de coronavirus qui ont obligé les instances officielles à reporter leur rencontre face à l’AS Saint Etienne. Les Marseillais, sous la houlette d’André Villas-Boas, sortent d’une excellente saison avec une 2e place au classement. Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l’OM a connu un été agité entre les envies de départ d’AVB et les tentatives de rachat du club. Maus au final, le coach portugais est resté, a conservé les meilleurs éléments de son groupe et a misé sur deux jeunes à fort potentiel, Balerdi de Dortmund et Pape Gueye du Havre. Blessé quasiment toute la saison, Florian Thauvin devrait apporter son talent dans l’animation offensive marseillaise.

