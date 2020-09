🎥 Ligue des nations: le somptueux coup-franc qui a fait tomber la Turquie

C'est sans doute le but de la première soirée de Ligue des Nations.

Pendant que l'Allemagne et l'Espagne ont partagé l'enjeu, et que l'Ukraine et la Russie se sont payé la Suisse et la Serbie, la Hongrie a créé une petite surprise en Turquie, jeudi soir, lors de la première journée de la Ligue des Nations.

Grâce à Dominik Szoboszlai. Le jeune milieu de terrain du RB Salzbourg a en effet inscrit l'unique but du match, à dix minutes du terme, d'un magnifique coup-franc.