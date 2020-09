Roberto Martinez explique le départ de Thibaut Courtois

Thibaut Courtois s'est ajouté à la longue liste des forfaits belges pour les deux premiers matchs des Diables Rouges en Ligue des Nations, Roberto Martinez s'est expliqué en conférence de presse.

Si le gardien numéro 1 de l'équipe nationale est rentré à Madrid, c'est tout simplement parce qu'il n'était pas prêt à jouer. "Il n'a pas encore repris l'entraînement avec son club et il n'a pas le volume nécessaire pour jouer les deux rencontres", précise le sélectionneur, cité par la RTBF.

Au contraire des cinq autres joueurs de champs présents dans le groupe, et qui, eux non plus, n'ont pas encore repris les entraînements non plus, Thibaut Courtois n'a donc pas pris l'avion pour Copenhague. "Les autres ne pourront pas jouer 90 minutes, mais la situation est différente pour un gardien. Nous n'aurons droit qu'à trois remplacements et il fallait prendre une décision."

Mais au vu de son leadership dans le groupe, Roberto Martinez a insisté pour que le portier des Diables participe à la première partie du rassemblement. "Je voulais qu'il soit là car c’est un leader et que l’ensemble de l’équipe devait faire le point après 10 mois et avant les prochaines échéances..."