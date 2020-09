L'incroyable statistique de Sergio Ramos avec l'Espagne

Buteur face à l'Ukraine, Sergio Ramos a marqué lors de neuf de ses quinze derniers matchs avec l'Espagne.

Titulaire ce soir avec l'Espagne pour affronter l'Ukraine dans le cadre de la deuxième journée de Ligue des Nations, Sergio Ramos s'est une fois de plus mis en évidence. En effet, le défenseur de 34 ans a ouvert le score dès la troisième minute de jeu en transformant le penalty obtenu par Ansu Fati avant de s'offrir un doublé, peu avant la demi-heure de jeu (29e).

Il s'agit là du 21ème et 22ème but du capitaine du Real Madrid en sélection, ce qui fait de lui le neuvième meilleur buteur de l'histoire de La Roja, à égalité avec Julio Salinas. Plus encore, selon les chiffres révélés par le compte Twitter de la Ligue des Nations, avec la sélection espagnole, l'ancien joueur du FC Séville a marqué au moins un but à neuf reprises lors de ses quinze derniers matchs. Des statistiques dignes d'un attaquant alors que le numéro 4 évolue pourtant en défense centrale. Bluffant.