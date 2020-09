🎥 La Squadra impressionne, Erling Haaland et Alexander Sorloth cartonnent

La Squadra avait partiellement manqué son entame de Ligue des Nations, elle a corrigé le tir à Amsterdam. Au même titre que la Norvège, qui a pu compter sur un Erling Haaland en feu à Belfast.

Contrainte au partage par la Bosnie vendredi, l’Italie devait réagir à Amsterdam. Les hommes de Roberto Mancini ont rapidement affiché leurs intentions offensives. Ciro Immobile et Lorenzo Insigne n’ont pourtant pas été en réussite: leurs frappes enroulées ont frôlé le montant gauche de Jasper Cillessen.

Et si Georginio Wijnaldum a eu le but d’ouverture au bout du pied, la seule occasion néerlandaise du premier acte a tranquillement été neutralisée par Gianluigi Donnarumma. Et la domination italienne a été récompensée juste avant la pause: un service parfait de Ciro Immobile, un coup de tête imparable de Nicolo Barella et la Squadra rentrait au vestiaire avec l’avantage.

En seconde période, les Néerlandais ont tenté de réagir, mais se sont cassé les dents sur la bonne organisation transalpine (0-1). L'Italie (4 unités) profite de son succès, et de la défaite de la Bosnie (sans Gojko Cimirot) contre la Pologne (1-2) pour passer seule en tête du groupe, devant la Pologne et les Pays-Bas (3 points).

GOAL | Nicolo Barella place les Azzurri aux commandes juste avant la pause !



Mais le grand bonhomme de la soirée, c’est en Ligue B qu’il fallait le chercher. Auteur de son tout premier but en sélection jeudi, Erling Haaland, bien secondé par l’ancien Gantois Alexander Sorloth (auteur d’un doublé), a mené son équipe nationale vers la victoire. Deux buts et un assist pour le jeune attaquant de Dortmund et un premier succès pour la Norvège dans cette Ligue des Nations (1-5).

Mais c’est la Roumanie qui occupe la tête de ce groupe 1 de la Ligue B. Avec Nicolae Stanciu, mais sans Ianis Hagi, les Roumains se sont imposés en Autriche, où Peter Zulj est resté sur le banc (2-3). Avec quatre points, la Roumanie devance l’Autriche et la Norvège (3 points), l’Irlande du Nord ferme la marche (0). En Ligue B, toujours, l’Ecosse, nouveau leader du groupe B, s’est imposée en République Tchèque (1-2), tandis qu’Israël a dû se contenter d'un partage contre la Slovaquie (1-1).

Enfin, en Ligue C, le Kazakhstan s'est fait surprendre par la Biélorussie (1-2) et la Lituanie s'est offert l'Albanie (0-1), les quatre équipes sont à égalité avec trois unités.