Officiel: Ricardo Quaresma retourne au Portugal

Ricardo Quaresma retrouve la Liga NOS, 12 ans après l'avoir quittée.

Sans club depuis la fin de son contrat en Turquie, Ricardo Quaresma a retrouvé de l'embauche dans son pays. Le Vitoria Guimaraes a, en effet, confirmé son arrivée. Le Portugais a signé un contrat de deux ans, avec une option pour une saison supplémentaire.

Vainqueur de la Ligue des Champions et champion d'Italie avec l'Inter en 2010, Ricardo Quaresma est également passé par le Barça (une saison), la Turquie (Kasimpasa et Besiktas) et le Qatar. Au Portugal, il a porté les couleurs du Sporting, où il a entamé sa carrière et du FC Porto, où il a évolué entre 2004 et 2008.