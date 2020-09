Quelle fin de mercato pour le Club de Bruges?

Les clubs belges peuvent transférer jusqu'au 5 octobre. Il est temps pour nous de faire un état des lieux des clubs et d'imaginer quelles positions pourraient être améliorées. Place au champion en titre, le Club de Bruges.

Le Club de Bruges est le champion en titre et aucun cadre n'a quitté le navire... du moins jusqu'ici. Pourtant, l'équipe est encore perfectible, surtout dans l'optique de la Ligue des Champions et si on se base sur les ambitions du club.

La défense

Simon Mignolet est en place, et Bruges pourrait acquérir un autre gardien si Ethan Horvath quitte le Club. Pour le reste, les Gazelles ont surtout besoin de remplaçants. Un défenseur central gauche pour remplacer Deli et un latéral droit pour palier à l'absence éventuelle de Mata. Ces deux postes laissent à désirer.

Le milieu de terrain

Certainement le secteur brugeois qui pose le moins de problèmes. Balanta, Rits, Vanaken et Vormer sont des joueurs réguliers qui ne manquent pas beaucoup de rencontres. Le jeune Van Den Keybus et Charles De Ketelaere sont là pour assumer un interime au cas où.

L'attaque

C'est le chantier de Bruges. Le Club cherche un 9 depuis quelques mois maintenant, et cela reste la cible prioritaire de Mannaert et de Clement. En cas de départ de Dennis, un nouvel ailier pourrait débarquer dans la Venise du Nord. La piste la plus chaude mène au joueur de QPR Bright Osayi-Samuel.

Deux défenseurs et un attaquant de pointe, et éventuellement un ailier créatif: le mercato de Bruges, qui n'a pas encore débuté, pourrait prendre feu.