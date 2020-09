Une nouveauté télévisuelle pour Belgique - Islande

Non, il n'y aura pas de "chants factices" lors de la diffusion de la rencontre entre nos Diables Rouges et l'Islande.

À cause du COVID-19, les supporters des Diables Rouges ne pourront malheureusement pas assister au match contre l'Islande dans le stade Roi Baudouin. Pour créer l’ambiance du Stade Roi Baudouin à la télévision au lieu d’une bande-son stérile, l’URBSFA organisera mardi soir un test avec les chaînes de télévision VTM et RTBF ainsi que les start-up HearMeCheer et FanFest.

L’Union Belge diffusera les chants des supporters au stade et sur nos écrans de télévision à la maison. Il sera également possible de discuter des belles actions des joueurs depuis son canapé via une plateforme.

Si ce test fonctionne, il pourrait faire effet boule de neige pour les autres rencontres qui seraient éventuellement à huis clos.