Les Diables Rouges bientôt devant du public ?

Alors que les clubs belges se préparent à retrouver leurs supporters, il devrait en être de même pour les Diables Rouges lors des prochaines trêves internationales.

Les prochaines rencontres de Jupiler Pro League se dérouleront devant un public partiellement de retour dans les stades, mais ce mardi soir, les Diables Rouges évolueront encore dans un Stade Roi Baudouin à huis-clos. Cela devrait changer pour les matchs internationaux d'octobre et novembre : la Ville de Bruxelles est actuellement en discussions avec l'Union Belge concernant une réouverture des tribunes.

La Dernière Heure rapporte ainsi que lors d'une séance au Sénat, l'Échevin du Climat et des Sports de la Ville de Bruxelles Benoît Hellings a répondu à une question du député cdH Bertin Mampaka et affirmé : "Il faut réouvrir le stade. Il y aura probablement du public en octobre et novembre, même s'il sera moins nombreux que la capacité maximale de 45.000 places".