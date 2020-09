Le Real Madrid prêt à faire un énorme geste pour le club qui veut acheter Gareth Bale

Gareth Bale est devenu un élément indésirable au Real Madrid ces dernières années. Le Gallois dispose d'un énorme contrat et veut rejouer au football quelque part, et rapidement.

En raison de son énorme contrat, peu de clubs sont enclins à reprendre Gareth Bale au Real Madrid, en partie parce qu'ils doivent également payer des frais de transfert pour le Gallois. S'il ne part pas, il restera dans la capitale espagnole jusqu'en 2022.

Cependant, les Madrilènes n'ont pas l'intention de payer Bale pour deux saisons de plus et d'obtenir peu ou rien en retour sur le plan sportif. L'ailier a récemment indiqué que la balle était dans le camp du Real.

Selon The Telegraph, le Real Madrid est prêt à continuer de payer la moitié du salaire de Bale lorsqu'il aura trouvé un nouveau club. De quoi attirer les regards de plus gros clubs comme ceux de Premier League, puisque Bale a récemment indiqué qu'il aimerait bien retourner jouer en Angleterre.