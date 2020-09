Anthony Vanden Borre en U21 : "On ne le laisse pas tomber"

Anthony Vanden Borre a paru proche de retrouver les terrains de D1A ces derniers mois, mais le match amical de la semaine passée contre le Bayer Leverkusen a apparemment inquiété.

Anthony Vanden Borre a disputé ce match au poste d'arrière central et même là, il ne semble pas disposer du coffre et du rythme nécessaire pour évoluer au plus haut niveau. L'ancien enfant chéri de Neerpede va donc retourner en U21, mais le RSCA ne l'abandonne pas, comme l'a réaffirmé Karel Van Eetvelt dans des propos accordés à La Dernière Heure : "On travaille depuis des mois avec Anthony et ce n'est pas simple pour lui de soutenir le rythme et l'intensité à 32 ans", reconnaît le président d'Anderlecht.

"Il ne s'entraîne plus avec les A, mais il peut rendre des services et on ne l'abandonne pas. On va discuter avec lui pour voir comment il envisage son avenir, mais pour nous, il peut rester aussi longtemps qu'il le désire", assure Van Eetvelt. "Il peut être un excellent guide pour les jeunes".