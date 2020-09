Lucas Biglia tout proche de rejoindre la Turquie

Après trois saisons passées en Lombardie, Lucas Biglia est arrivé au terme de son contrat avec l'AC Milan cet été. À la recherche d'un nouveau challenge depuis plusieurs semaines pour donner un nouvel élan à sa carrière, le milieu de terrain argentin aurait finalement trouvé chaussure à son pied.

D'après les informations du journaliste Nicolo Schira, le joueur de 34 ans devrait bientôt s'engager avec Karagümrük, club de Süper Lig (première division turque). L'international argentin (58 capes) aurait même un accord avec le club autour d'un contrat courant jusqu'en juin 2022 et devrait passer sa visite médicale dans les prochains jours.

Tomorrow Lucas #Biglia will have medicals visits with #Karagümrük. Then he will sign a contract until 2022. Done deal and confirmed! #transfers