En quête de sa première victoire, le PSG à nouveau particulièrement déforcé

Battus à Lens et par Marseille, les Parisiens tenteront de décrocher leur premier succès de la saison, mercredi soir.

Après un zéro sur six inaugural, le PSG doit absolument réagir, mercredi soir, contre le FC Metz, pour le troisième match de leur saison en Ligue 1. Un match que les Parisiens aborderont à nouveau sans de nombreux cadres.

Si le gardien, Keylor Navas, le capitaine, Marquinhos et Mauro Icardi, qui ont loupé les deux premières rencontres en raison de tests positifs au Covid-19, sont de retour, Kylian Mbappé, doit encore faire l'impasse. Tout comme Marco Verratti et Thilo Kherer. Neymar, Leandro Paredes et Layvin Kurzawa sont suspendus.