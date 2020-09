Une mi-temps et déjà un record pour Thiago Alcantara avec Liverpool

Bien aidé par la maladresse de Kepa et par l'exclusion d'Anders Christensen, Liverpool s'est offert Chelsea et le premier choc de la saison anglaise, dimanche soir. Avec, déjà, une entrée remarquée pour Thiago Alcantara.

Transféré la semaine dernière, le médian espagnol est monté à la mi-temps, en remplacement du capitaine Jordan Henderson. Et, comme le souligne Opta, il a réussi la bagatelle de 75 passes en 45 minutes. Jamais (depuis la saison 2003-2004) un joueur ayant joué une mi-temps maximum n'a fait aussi bien. L'aventure anglaise de Thiago Alcantara démarre fort.

75 - Half-time substitute Thiago completed more passes (75) than any Chelsea player managed in the entire match. Since full passing data is available for the Premier League (2003-04), his 75 successful passes are the most by a player who played a maximum of 45 minutes. Control. pic.twitter.com/UvHfrw1ggN