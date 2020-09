Alvaro Gonzalez coupable ? Karl Toko Ekambi intervient

L''affaire Neymar-Alvaro Gonzalez continue de faire parler, alors que de nouvelles expertises indiquent que le défenseur aurait bien tenu des propos racistes à l'encontre de la star brésilienne.

Karl Toko Ekambi, qui a côtoyé Alvaro Gonzalez du côté de Villarreal, a tenu à le défendre. "On parle beaucoup de ça en France. Mes coéquipiers me posent des questions sur lui, je leur dis que c'est un bon gars. Jamais je ne l'ai entendu prononcer un mot raciste. Je suis noir et il n'a jamais pointé du doigt la couleur de qui que ce soit", a confié le joueur de L'OL À Marca.

"Alvaro a été un des premiers joueurs avec qui j'ai parlé, il m'a toujours transmis beaucoup de joie, il essayait de parler français avec moi pour m'aider dans mon adaptation et il m'apprenait l'espagnol. S'il a dit quelque chose, je suis sûr que ce n'est pas raciste. Alvaro n'est pas comme ça", a conclu le joueur des Gones.