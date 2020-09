L'agent de Gareth Bale furieux : "Ce qu'ils ont fait est honteux"

Prêté par le Real Madrid à Tottenham, le Gallois va pouvoir retrouver du temps de jeu du côté de Londres. Son agent, Jonathan Barnett est sorti du silence pour s'attaquer aux supporters du club merengue.

Jonathan Barnett n'a pas apprécié le comportement des supporters du Real Madrid à l'égard de son poulain. "Je pense qu'il n'a pas été traité correctement pour quelqu'un qui a tant donné pour ce grand club", a déclaré l'agent de Gareth Bale à la BBC. "Je pense qu'il aurait dû avoir un meilleur traitement par rapport à ce qu'il a accompli pour le club en sept ans", a-t-il souligné en faisant référence aux huées souvent essuyées par le Gallois lors de ses apparitions sous le maillot merengue.



"Je ne veux blâmer personne ni rentrer dans ce jeu. Je pense que ce que les fans ont fait est honteux et que le club n'a pas aidé. J'espère que la question (d'un éventuel retour au Real) ne se posera pas et qu'il aura un tel succès dans son ancien club et qu'il voudra rester et que cela sera une simple formalité", a conclu Jonathan Barnett.