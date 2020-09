Le Congo se prive de Muleka, Mpoku et Bokadi, mais appelle un Belgo-Congolais pour la première fois !

La République Démocratique du Congo a rendu publique la liste des joueurs sélectionnés pour les rencontres d'octobre prochain et le stage les précédant.

Pas trace, dans cette sélection, des Rouches Jackson Muleka et Merveille Bokadi, qui resteront donc au Standard durant la trêve internationale. Paul-José Mpoku n'est pas sélectionné non plus, mais on retrouve les habituels Francis N'Sakala, Christian Luyindama ou encore Chancel Mbemba. La grosse surprise pour le public belge est la présence dans cette sélection de ... Nill De Pauw : à 30 ans, l'ancien international belge espoirs né à Kinshasa est appelé pour la première fois avec les Léopards !