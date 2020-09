Philippe Montanier se méfie de Vojvodina : "Un sacré morceau"

Ce jeudi soir, le Standard de Liège croisera le fer avec Vojvodina lors du troisième tour préliminaire de l'Europa League.

Après son bon début de saison, le Standard veut continuer sur sa lancée et remplir déjà l'un de ses objectifs, à savoir celui de rejoindre les poules de l'Europa League. Et pour cela, il faudra écarter Vojvodina jeudi soir à Sclessin avant d'accéder aux barrages la semaine prochaine. "Les équipes serbes sont toujours très compliquées à jouer. Notre adversaire a battu le Partizan qui une référence en Serbie en finale de Coupe et en championnat. Nous allons donc tomber sur un sacré morceau, au sens propre comme au figuré. Il y a un beau profil athlétique en face, il y a 6 joueurs qui font plus d'1m90 dans le onze de départ", souligne Philippe Montanier en conférence de presse.

Le matricule 16 va devoir éléver son niveau par rapport à jeudi dernier. "Nous serons obligés de monter d'un cran. Chaque match sa vérité, mais nous devrons être meilleurs que contre Bala Town au vu de la qualité de notre adversaire demain soir. La clé de la rencontre ? Bien défendre et bloquer leurs centres. Puis la technique, la vivacité, la vitesse, le mouvement et le collectif seront des armes qui vont nous aider contre Vojvodina", précise le technicien français.

L'actuel troisième de Super Liga n'a rien à perdre face au Standard. "Leur motivation et leur détermination seront grandes, mais ce sera pareil de notre côté", explique le coach des Rouches avant d'évoquer l'absence d'Obbi Oulare ce matin à l'entraînement. "Il a un petit bobo au pied après avoir pris un coup contre Courtrai et nous déciderons demain matin. Il est incertain, rien de grave mais gênant", a conclu Philippe Montanier.