🎥 Le superbe but qui envoie Charleroi en barrages: "On savait qu'un jour ça payerait en match"

Au terme d'un match stressant et énergivore, le Sporting de Charleroi a fini par émerger contre le Partizan Belgrade. Grâce à un coup-franc millimétré de Kaveh Rezaei.

Longtemps aux commandes de la rencontre, contre le Partizan Belgrade, jeudi soir, les Zèbres ont vu les Serbes revenir à hauteur en deuxième période, les inquiéter et finalement les pousser à de toujours périlleuses prolongations. Mais, armés de la confiance glanée aux cours d'un brillant début de saison et d'une volonté à toute épreuve, Charlelroi a forcé leur bonheur.

Kaveh Rezaei, pour vous servir!

Grâce, aussi, à un coup de génie du buteur maison. Un coup-franc gagné par Mamadou Fall aux abords de la surface a suffi à Kaveh Rezaei, sevré d'occasions jusque-là, pour, déjà, marquer la campagne européenne de son empreinte.

Et ça n'étonne pas spécialement Karim Belhocine. "On connaît la qualité de frappe de Kaveh. Il le montre souvent à l'entraînement et on savait qu'un jour ça finirait par rentrer en match", sourit le coach des Zèbres. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Iranien a su choisir le bon moment pour démontrer ses talents de frappeurs.