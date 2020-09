Gareth Bale ne regrette pas d'avoir pris cette décision

De retour à Tottenham dans le cadre d'un prêt payant d'une saison, Gareth Bale s'est confié sur son passage au Real Madrid.

Dans un entretien à Sky Sports, le milieu offensif gallois a refusé d'afficher sa déception d'avoir rejoint le club merengue en 2013.

"Je n'ai aucun regret de ce que j'ai fait, quoi que ce qui a été dit. Je connais mon opinion sur moi-même et ma famille sait exactement ce que je suis, donc c'est tout ce qui m'inquiète. Non, je n'ai aucun regret. J'essaie juste de jouer au football, c'est tout ce que je peux faire et tout ce qui se dit à l'extérieur est hors de mon contrôle. Evidemment, avec une culture différente, un pays différent, j'ai dû grandir en tant que personne, sans parler de football. Vous apprenez simplement à gérer les situations dans lesquelles vous vous trouvez."

Il n'a pas précisé si c'était en Espagne qu'il avait appris à jouer au golf.