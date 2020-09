Aussitôt arrivé, aussitôt utilisé

L'attaquant n'est pas arrivé dans la capitale pour faire de la figuration.

L'entraîneur des Colchoneros, Diego Simeone, a confirmé en conférence de presse la présence face aux Andalous de l'attaquant uruguayen, débarqué du FC Barcelone autour d'un contrat de deux années. "Il sera convoqué. Nous verrons s'il commencera ou s'il aura des minutes en seconde période."

Le technicien argentin s'est félicité de l'arrivée du footballeur de 33 ans, amené à pallier au départ à la Juventus Turin d'Alvaro Morata. "Nous sommes très enthousiastes et impatients que Suarez s'adapte le plus rapidement possible à ce que nous voulons et que ses buts nous aident à continuer à être compétitifs comme nous l'avons toujours fait."