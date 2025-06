Mener l'Olympic Charleroi au foot pro pour être viré du jour au lendemain : "Personne ne s'est penché sur mon travail"

C'est sans coach à succès Abder Ramdane que l'Olympic Charleroi retrouvera le football professionnel. L'ancien entraîneur des Dogues est revenu sur son licenciement inattendu.

C'est un véritable tremblement de terre qu'a vécu la Neuville : à quelques jours de la reprise, Abder Ramdane a été licencié par la direction. L'arrivée du groupe international Synotech dans le board est donc bel et bien synonyme de changements drastiques à l'Olympic.

Ramdane sortait pourtant d'une saison héroïque avec les Dogues : plusieurs fois son équipe est revenue de très loin pour conserver jusqu'au bout sa première place et ainsi fêter son retour dans le football professionnel. Voilà désormais le collectif orphelin de son chef d'orchestre.

"J'éprouve plusieurs sentiments comme de la déception, de la tristesse, avec les mauvaises émotions qui arrivent. Depuis un an et demi, j'ai voulu le bien de ce club pour le ramener en D1B et personne ne s'est penché sur mon travail ou mes résultats", déplore Ramdane, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Le monde du football ne fait pas dans les sentiments

Tout s'est enchaîné très rapidement : "Un nouvel investisseur arrive, avec un directeur sportif et sa cellule de travail, sa vision aussi. J'accepte cette décision de se séparer de moi, c'est le monde du football", se résout-il, fataliste.

L'entraîneur franco-algérien arrivé de Tamines est ainsi stoppé net dans son élan : "J'avais encore un an de contrat. Comme tout employer qui voit son contrat être cassé, j'attends mes indemnités de rupture". La nouvelle cellule sportive veut professionnaliser le club à tous les étages, le changement ne semble que commencer avant le retour en D1B.