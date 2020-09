🎥 En feu, le Barça version Koeman ne rate pas son entrée en matière !

Le FC Barcelone version Koeman a remporté son premier match de la saison contre Villarreal (4-0).

Le Barça "nouveau" était attendu suite à la saison compliquée et à l'été perturbé du club Catalan. Finalement, les joueurs de Koeman n'ont pas manqué leur rentrée des classes.

La rencontre était offensive d'entrée de jeu, et Ansu Fati, l'homme en forme côté Catalan, ouvrait la mise dès le quart d'heure, bien servi par Alba.

Golaço do Ansu Fati e esse menino tem apenas 17 anos...pic.twitter.com/MxNBV0utPL — Gol de 3 pontos (@Gold3pontos) September 27, 2020

Quelques minutes plus tard, ce même Ansu Fati profitait cette fois d'un service de Coutinho pour inscrire son doublé (19e).

Segundo gol do Ansu Fati no jogo contra o Villareal đŸ”„đŸ”„ pic.twitter.com/6q8pzliQ8V — Gol de 3 pontos (@Gold3pontos) September 27, 2020

Archi-dominateur, Barcelone ne s'arrêtait pas là et ce diable d'Ansu Fati, 17 ans à peine, provoquait un penalty transformé par Lionel Messi (34e). En fin de période, Pau Torres marquait contre son camp pour offrir une avance de quatre buts à un Barça en feu. Les Catalans restaient dominateurs après la pause même si le rythme baissait. Le Barça s'offrait d'autres occasions mais plus rien de sera marqué. Barcelone débute sa saison à merveille.

Plus tôt, Séville se déplaçait à Cádiz et l'emportait (1-3) sur le fil avec des buts de Munir (90e) et de Rakitić (90e+4). Alors que le Real Valladolid et le Celta Vigo partagaient la mise (1-1).