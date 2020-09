🎥 La VAR fait encore parler d'elle en Angleterre

L'arbitre de la rencontre entre Tottenham et Newcastle a accordé un penalty plus que litigieux à Newcastle dans les dernières minutes de la rencontre.

La décision du VAR lors de la rencontre entre Tottenham et Newcastle risque encore de faire parler. Alors que Tottenham menait 1-0, la VAR a accordé un penalty à Newcastle dans les toutes dernières secondes de la rencontre pour une faute de main de Dier.

Résultat : Newcastle concrétise son penalty et Tottenham perd deux points en toute fin de rencontre. Seulement, après la vision du ralenti, on peut se rendre compte que Dier est dos au ballon dans un duel aérien et qu'il ne peut pas éviter que le ballon retombe sur sa main. La décision du corps arbitral va sans doute susciter des débats dans les prochaines heures ...