Marc Wilmots : "J'ai reçu beaucoup de messages de fans de Schalke 04 ces derniers jours"

Après un zéro sur six en ce début de saison, Schalke 04 a licencié son entraîneur David Wagner ce dimanche. Et parmi Marc Wilmots, l'une des icônes du club allemand fait partie des candidats à sa succession.

Lors de la première journée, Schalke 04 a pris une raclée face au Bayern Munich (8-0). Samedi, le club allemand a chuté à domicile face au Werder Brême (1-3). Avec un seul but et onze buts encaissés en deux matchs seulement, Schalke effectue son pire début de saison en Bundesliga. Le club a donc remercié Wagner et son staff et espère trouver un nouveau T1 très bientôt.

L'ancien sélectionneur des Diables Rouges et véritable icône de Schalke 04, Marc Wilmots fait partie de la liste du club allemand, mais aussi Sandro Schwarz, Manuel Baum et Alexander Zorniger. "J'ai reçu beaucoup de messages de fans de Schalke 04 ces derniers jours", a déclaré Wilmots au Weser-Kurier. "Je ne dirai rien sur le poste d'entraîneur vacant à Schalke par respect pour mon collègue et ancien coéquipier David Wagner. Ce serait inapproprié", a fait savoir le Taureau de Dongelberg qui est libre depuis son départ de l'équipe nationale d'Iran.