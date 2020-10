Benjamin Lambot opte pour une destination exotique

L'ancien capitaine du Cercle de Bruges Benjamin Lambot était sans club depuis cet été. Après un test en Roumanie, il a décidé d'aller voir ... un peu plus loin.

Benjamin Lambot (33 ans) a en effet rejoint ... L'Indian Super League et le club de Northeast United, qui représente la région d'Assam et est localisé à Guwahati. Une région reculée de l'Inde située entre le Bhoutan et le Bangladesh. Un sacré changement d'air pour l'ancien capitaine du Cercle de Bruges.