OFFICIEL : Anderlecht tient son nouveau défenseur !

La potentielle dernière arrivée du mercato anderlechtois est officielle : Matt Miazga (25 ans) est prêté par Chelsea (sans option d'achat) pour la saison à venir.

"Matt combine puissance, vitesse et technique. Une combinaison, difficile à trouver, que nous recherchons chez un défenseur central afin de pouvoir développer notre jeu. Matt a déjà joué en Eredivisie, où il a gagné la coupe avec Vitesse, en Ligue 1 et en Championship. À 25 ans, Matt dispose donc déjà de l’expérience nécessaire. À lui d’amener une dose supplémentaire de concurrence en défense !”, déclare Peter Verbeke sur le site officiel du RSCA.

Ciepłe powitanie. A warm welcome, Matti. 🇵🇱 🇺🇸 Central defender, age 25. On loan from @ChelseaFC. https://t.co/jlUe4dBgKx @MattMiazga3 @USMNT pic.twitter.com/FGVhyXnfUR