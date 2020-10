Arsenal vire sa mascotte, Batshuayi en profite pour blaguer

Après 27 ans de bons et loyaux services, Jerry Quy, l'homme derrière (ou plutôt dans) la mascotte d'Arsenal, a été remercié par le club dans le cadre des économies que les Gunners doivent faire durant cette période de crise. Un licenciement qui a provoqué un véritable tollé sur les réseaux sociaux ... et que Michy Batshuayi n'a pas manqué de taquiner en saluant la mascotte des Diables à son arrivée à Tubize : "C'est comme ça qu'on traite sa mascotte !", blague le joueur de Crystal Palace.

And this is how you treat your team mascot 👀🤜🏾😂 pic.twitter.com/CuvR9L3djL