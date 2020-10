De Bruyne a peur du calendrier: "Personne n'écoute jamais les joueurs, tout est une question d'argent"

En conférence de presse avant la rencontre à Wembley, De Bruyne s'est montré élogieux avec l'Angleterre avant de pousser un coup de gueule dont il a le secret à propos du calendrier.

Kevin De Bruyne est revenu sur la dernière confrontation entre les deux pays. C'était en Russie dans le match pour la troisième place: "Ce 2-0 ne compte plus, c'était il y a plus de 2 ans", a confié De Bruyne en conférence de presse. "Des joueurs ne sont plus là, d'autres sont arrivés, ce sera une autre rencontre. En plus, ce n'est pas la même chose de jouer en Coupe du Monde ou en Ligue des Nations. L'Angleterre plus forte qu'il y a deux ans, j'en parle souvent avec mes coéquipiers à City. Pour mois ils peuvent gagner un Euro ou une Coupe du Monde."

Les Diables vont surtout se frotter à une grande nation pour la première fois depuis longtemps: "Pour nous, ce sera aussi un bon test. Il nous manque des joueurs, cela rendra les choses plus difficiles et c'est dommage. Heureusement nous ne sommes pas en Coupe du Monde ou à l'Euro. Cela reste une chance pour tout le monde de se montrer. On apprendra pour le futur".

Depuis quelques mois, De Bruyne est revenu à son meilleur niveau après quelques soucis musculaires. Il a aussi beaucoup de rencontres à disputer dans les prochaines semaines: "Cela m'inquiète. Si je prends ma situation personnelle, je n'ai eu que 8 ou 9 jours de vacances. Je n'ai même pas pu profiter de la naissance de mon enfant. Cela veut dire que je vais avoir deux ans sans pause derrière moi. C'est lourd, surtout mentalement. Personne n'écoute jamais les joueurs, tout est une question d'argent et cela va entraîner des blessures".