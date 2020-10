Le choc entre le Standard et le Club de Bruges se disputera à guichet fermé

Le Standard a annoncé que le match de ce samedi face au FC Bruges était sold-out.

Sans surprise, Sclessin sera sold-out pour le choc entre le Standard de Liège et le Club de Bruges ce samedi (20h45). Les 7500 sièges autorisés par les règles sanitaires seront donc occupés et le public présent s'efforcera de recréer en partie l'ambiance qui, on l'imagine, aurait régné en temps normal pour ce match au sommet face au second du classement.

Soulignons que les deux précédentes rencontres, face au KV Courtrai et Zulte Waregem, n'étaient pas à guichet fermé.