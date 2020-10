Ligue des Nations: l'Espagne surprise, assist précieux de Laurent Jans pour le Luxembourg!

L'Espagne n'a pas profité du faux-pas de l'Allemagne, mais conserve sa pole position. Le Luxembourg rejoint le leader de son groupe en la Ligue C.

Alors que l'Allemagne et la Suisse se sont neutralisées à Cologne, l'Espagne aurait pu en profiter pour s'envoler en tête du groupe et se rapprocher, déjà, du Final Four de la Ligue des Nations. Mais la Roja a manqué d'efficacité devant le but (huit tirs cadrés, zéro but) et l'Ukraine de Sobol, Makarenko et Yaremchuk, qui ont tous les trois disputé l'intégralité e la rencontre, en a profité.

Sur une contre attaque rondement menée, Viktor Trigankov, servi par Andriy Yarmolenko a crucifié David De Gea et les Espagnols (0-1). La Roja conserve la tête du groupe (7 points) mais n'a plus qu'un point d'avance sur l'Allemagne et deux sur son adversaire du jour.

⚡ | Dankzij een snelle counter (en met een beetje hulp van De Gea) komt Oekraïne op voorsprong! 👏🇺🇦#UKRSPA pic.twitter.com/5EcBXxcyFy — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 13, 2020

Les Belgicains offrent une précieuse victoire au Luxembourg

A côté de l'Ukraine, c'est le Luxembourg qui a réussi l'autre joli coup de la soirée en allant s'imposer au Monténégro. Sans ses deux Hurlus (Deni Hocko est resté sur le banc, Marko Bakic n'était pas sur la feuille de la match), le Monténégro avait pourtant ouvert le score. Mais les Luxembourgeois sont revenus au score, avant de passer devant dans les toutes dernières minutes.

Avec deux joueurs de Pro League dans les rôles majeurs. C'est Laurent Jans, dernière recrue du Standard, qui a distillé l'assist à Danel Sinani, nouvel ailier de Waasland-Beveren. Avec neuf points, le Luxembourg en profite pour revenir à hauteur du Monténégro en tête du groupe 1 de la Ligue C.