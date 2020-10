Un "match difficile" pour les Diables: "Mais une super opération"

Les Diables ne s'en cachent pas: ils ont vécu une partie compliquée en Islande, mais les trois points et la première place sont au bout.

Tous les Diables passés par l'interview l'admettent, le match en Islande a été particulièrement difficile. "Le terrain n'était pas top, mais on a eu la bonne réaction et la bonne atitude", estime Axel Witsel au micro de la RTBF.

"On a été costaud, on a évolué en bloc. on a pas marqué autant que d'habitude, ce n'est pas un match qui restera dans l'histoire, mais ce sont les matchs les plus durs à gagner", ajoute encore le médian du Borussia Dortmund.

Et c'est aussi une bonne affaire pour les Diables au classement du groupe. "On reprend la première place, c'est top", conclut-il.