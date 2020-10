Le Bayern enchaîne contre le promu

Surpris à Hoffenheim fin septembre, les Bavarois ont depuis bien corrigé le tir.

Qu'elle semble loin déjà l'étonnante défaite subie par le Bayern à Hoffenheim, le 27 septembre déjà. Depuis, les champions d'Europe en titre ont disputé quatre rencontres, ils les ont toutes gagnées. Et ils ont surtout pris l'habitude d'assurer le spectacle.

Nouvelle confirmation samedi soir, sur la pelouse du promu Bielefeld. Porté par les anciens Robert Lewandowski et Thomas Müller, tous les deux auteurs d'un doublé, le Bayern n'a jamais douté. Une victoire nette et sans bavure, malgré la réduction du score de Ritsu Doan et l'exclusion de Corentin Tolisso.