Steven Gerrard revient à Sclessin : "Un endroit fantastique pour jouer au football"

Ce jeudi soir, Steven Gerrard et les Glasgow Rangers affronteront le Standard de Liège à Sclessin lors de la première journée d'Europa League.

Ce n'est pas la première fois que Steven Gerrard met les pieds à Sclessin. L'Anglais avait affronté le Standard en 2008 avec Liverpool lors des barrages de la Ligue des champions. "Je me rappelle, j'étais d'ailleurs remplaçant ce jour-là. Nous avions affronté une très bonne équipe et Steven Defour avait été l'auteur d'une grosse prestation. Ce stade est vraiment top, proche du terrain avec des hauts gradins et il y règne une magnifique atmosphère. Un endroit fantastique pour jouer au football. Ce fut une belle expérience et je suis ravi d'être de retour à Liège. C'est juste malheureux de ne pas profiter de l’excellente ambiance liégeoise avec la crise sanitaire actuelle", a expliqué le coach des Rangers.

L'ancien joueur des Reds a ensuite évoqué son futur adversaire. "J'ai regardé 5-6 matchs du Standard ces 72 dernières heures. Une bonne équipe avec un bon coach qui joue vers l'avant et sait presser son adversaire. De plus, c'est un club habitué aux joutes européennes et redoutable à la maison. Ce sera un match difficile mais probablement fascinant", a souligné l'ancien milieu de terrain qui a demandé également des informations à ses amis du Royaume. "Mon ancien coéquipier Jelle Van Damme ? Oui, mais j'ai reçu aussi des conseils d'autres amis belges. Je ne vous dirai pas les noms, vous n'avez qu'à chercher", a-t-il ajouté en souriant.

Les Glasgow Rangers sont en grande forme cette saison et sont d'ailleurs toujours invaincus. "Nous nous améliorons et nous venons d'avoir un week-end parfait après cette victoire au Old Firm contre le Celtic. Nous sommes ici pour faire notre job et prendre le maximum de points. Si nous visons la deuxième place du groupe ? Nous jouons un match à la fois puis nous verrons", a précisé l'entraîneur du leader actuel de Scottish Premiership.

Les joueurs écossais ne se sont pas entraînés sur la pelouse de Sclessin. "Ce n'est pas un inconvénient. Tous les terrains se ressemblent désormais, ce n'est plus comme il y a dix voire vingt ans. La pelouse semble bonne mais je préfère que l'on soit en privé pour mieux se concentrer", a lâché Steven Gerrard avant de parler des cas positifs du matricule 16. "Si j'ai peur pour mes joueurs ? Le monde entier est préoccupé par le coronavirus. J'espère juste que les joueurs touchés vont rapidement se remettre", a conclu l'Anglais.