Hanche-Olsen explique pourquoi il a préféré La Gantoise au Standard

La Gantoise a payé près de 800.000 euros pour s'attacher les services de Hanche-Olsen, défenseur de Stabaek. Ce dernier pouvait aussi signer au Standard.

Le défenseur central norvégien de 23 ans a discuté avec le Standard mais finalement il a pris la direction de Gand. Dans Het Laatste Nieuws le joueur a expliqué ses raisons.

"J'avais des contacts avec d'autres équipes dans d'autres pays. J'ai seulement été sous le charme des installations de La Gantoise, mais aussi du parcours de l'équipe la saison dernière. J'ai en plus l'occasion de jouer directement dans cette équipe". Il était titulaire contre le Cercle de bruges et malgré la défaite de son équipe, il a marqué son premier but en Belgique.

Cette histoire rappelle celle de Franko Andrijasevic. Il devait aussi signer au Standard mais il a finalement été à La Gantoise pour un montant de 4,5 millions d'euros. Un transfert qui n'aura pas été une réussite.