Lukaku sur les traces de Mertens: les meilleurs buteurs belges de l'histoire en Ligue des Champions

Grâce à son doublé contre le Borussia Mönchengladbach, Romelu Lukaku a permis à l'Inter de prendre un point in extremis, mais il se rapproche aussi, à titre personnel, d'un record qui appartient à Dries Mertens.

Il faut rendre à César ce qui appartient à César, Paul Van Himst est toujours, pour l'instant, le meilleur buteur belge de l'histoire en C1. Le quadruple Soulier d'Or avait inscrit 20 buts, en Coupe des Clubs champions, entre 1962 et 1976. Il devance d'ailleurs dans ce classement particulier Luc Nilis, qui a lui aussi marqué en Coupe des Clubs champions, avant de découvrir la Ligue des Champions (17 buts au total).

Dries Mertens, leader en Ligue des Champions (16 buts)

Personne n'a égalé l'ancien meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges, mais depuis la réforme en 1992, c'est Dries Mertens qui emmène le classement des buteurs belges en Ligue des Champions. Le Napolitain avait dépassé Eden Hazard en novembre 2018, il a depuis pris ses distances en tête de ce classement particulier avec 16 buts.

La menace Romelu Lukaku (11 buts)

Mais la forme étincelante de Romelu Lukaku pourrait avoir raison du record de Dries Mertens. Double buteur avec l'Inter, mercredi soir, Big Rom' n'est plus qu'à cinq longueurs de son compère napolitain. Avec, au moins, cinq rencontres à jouer cette saison en C1.

Ça coince pour Eden Hazard (8 buts)

Avec Chelsea, le Brainois a rapidement découvert les joies d'un but sur la plus belle des scènes européennes. Il avait inscrit huit buts en C1 lors de ses quatre premières saisons londoniennes. Mais le capitaine des Diables n'a plus marqué en Ligue des Champions depuis le mois de novembre 2017 et compte sans aucun doute sur la saison 2020-2021 pour faire grimper son total.

Kevin De Bruyne, jamais loin (7 buts)

Kevin De Bruyne est avant tout un passeur et c'est aussi le cas sur la scène européenne (11 assists lors des 4 dernières éditions de la C1), mais le Diable Rouge sait aussi trouver le chemin du but quand c'est nécessaire. Il en est à sept buts en Ligue des Champions et peut espérer faire gonfler ce total au cours des prochaines semaines.

Wesley Sonck, toujours là (7 buts)

Avant l'émergence de la génération dorée, c'est Wesley Sonck qui avait pris l'habitude de donner des couleurs noir-jaune-rouge à la Ligue des Champions. Avec Genk, puis avec l'Ajax, le natif de Ninove a inscrit sept buts en trois participations. Et il est toujours dans le top 5 des buteurs belges.