Al-Ahly et Michel Iannacone en finale de la Ligue des Champions africaine

Le club du Caire a atteint la finale de la Ligue des Champions africaine en éliminant le Wydad Casablanca.

Al-Ahly avait déjà remporté la finale aller à Casablance (0-2) et ne s'est pas fait prier pour finir le travail et se hisser en finale de la Ligue des Champions africaine (3-1 au Caire). Le club, qui n'est plus coaché par René Weiler dont le contrat s'est terminé le mois dernier, compte toujours dans ses rangs le Belge Michel Iannacone, qui a souhaité prolonger son séjour en Égypte.

Al-Ahly affrontera en finale soit son rival cairote Zamalek, soit le Raja Casablanca ; la demi-finale retour (0-1 à l'aller pour Zamalek) se déroulera le 1er novembre.