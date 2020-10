🎥 Le carton rouge de Lucas Digne ? "Immérité", pour Carlo Ancelotti

Lucas Digne a été exclu pour un geste certes involontaire, mais dangereux sur Kyle Walker-Peters face à Southampton. Carlo Ancelotti, lui, n'y voyait pas de carton rouge ...

Ce geste de Lucas Digne lors de Southampton - Everton mérite-t-il un carton rouge ? À nos yeux, et sans préjuger des intentions du Français, c'est assez clair - le tacle, maladroit, aurait pu mettre en grand danger l'intégrité physique de Kyle Walker-Peters, en plus d'être réalisé par derrière. Mais pour Carlo Ancelotti, la décision de l'arbitre est "risible" : "Il n'y a pas carton rouge, ils auraient pu mieux regarder. Peut-être que l'affaire Pickford-Van Dijk a influencé les esprits, mais si c'est le cas, ce n'est pas correct", regrette via SkySports l'entraîneur d'Everton, qui reste cependant en tête de la Premier League.

"Nous irons en appel. Ca pouvait mériter une carte jaune, mais ce n'était pas un comportement violent et la rouge est injuste. Je n'ai pas vu un geste violent, ce n'était pas intentionnel, il vient par l'arrière et il y a un contact avec la cheville adverse mais ce n'était pas la bonne décision", conclut Ancelotti.