🎥 Thierry Henry exigeant avec ses joueurs : "C'est pas du football ça !"

Lors de son passage à Monaco, l'une des critiques adressées à Thierry Henry était son exigence un peu disproportionnée vis-à-vis de ses joueurs. Visiblement, le coach de l'Impact Montréal n'a pas changé son approche.

Lors d'un match de MLS, Thierry Henry a ainsi été filmé et enregistré et son discours auprès des joueurs est pour le moins exigeant : "Tu sais passer la balle en un temps, non ? Pourquoi tu ne le fais pas ? (...) Devant lui, pas derrière, ce n'est pas du football ça, c'est de la course à pied !", entre autres exclamations agacées. Visiblement, l'ancien T2 des Diables a parfois du mal à coacher des joueurs moins talentueux que lui ...