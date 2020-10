Un résultat à Benfica ? Les deux dernières recrues des Rouches y croient

Avec quelques jours de recul, les deux dernières recrues des Rouches ont analysé la performance effectuée à Saint-Trond.

Le Standard de Liège est passé à côté du match lors de sa défaite à Saint-Trond. "Nous avons parlé avec Philippe Montanier et nous savons que nous devons faire beaucoup mieux. Nous sommes passés à côté et nous en sommes mécontents. Nous ne pouvons pas rester sur une défaite pareille. Il y a un programme chargé qui nous attend et nous devons être prêts pour les rencontres qui arrivent", a expliqué Laurent Jans.

Même son de cloche du côté d'Eddy Sylvestre. "Mon premier match avec l'équipe donc c'est compliqué de juger cela. Il y avait aussi de bonnes choses malgré cette défaite. Je vais travailler dur de mon côté et avec le temps, les automatismes seront là par la suite", a souligné le joueur formé à l'OM.

Benfica

Ce jeudi soir, le Standard de Liège affrontera Benfica lors de la deuxième journée d'Europa League et devra faire mieux que lors de son entrée en lice. Les Rouches s'étaient inclinés 0-2 contre les Rangers. "Il reste cinq matchs à jouer et donc beaucoup de points à prendre. Nous ne sommes pas favoris contre Benfica, c'est clair. Un très grand club avec un palmarès énorme. Ce sera très compliqué mais si tu veux faire des résultats sur la scène européenne, il faut prendre des points contre toutes les équipes. Il faudra faire quelque chose à Lisbonne jeudi", a martelé Laurent Jans.

Benfica est certes une grosse cylindrée européenne, mais le Standard peut ramener des points de son voyage au Portugal. "C'est toujours motivant également de jouer contre un grand club. Nous sommes une équipe soudée avec de très bons joueurs et nous sommes capables d'aller faire un résultat là-bas. Nous ne nous laisserons pas faire", a lâché Sylvestre.