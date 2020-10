🎥 Zlatan a vaincu le virus, mais nous prévient : "Vous n'êtes pas Zlatan !"

Zlatan Ibrahimovic (39 ans) a été testé positif au coronavirus il y a quelques semaines, mais s'en est rapidement remis et est revenu sur les terrains de Serie A. Il a désormais tourné un clip de prévention contre le Covid-19 : "Le virus m'a défié, je l'ai vaincu. Mais tu n'es pas Zlatan", lance-t-il au public. "Respecte les règles : distanciation, masque, toujours".

Zlatan : « Le virus m'a défié, et j'ai gagné. Mais vous n'êtes pas Zlatan, ne défiez pas le virus. Utilisez votre tête et respectez les règles, la distance et le masque. Nous gagnerons. » pic.twitter.com/oXKWX6hu7O